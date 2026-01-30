РФ к 2030 году планирует снизить до 25% долю зерна в экспорте продукции АПК

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия к 2030 году планирует снизить до 25% долю зерна в экспорте продукции АПК, экспорт все больше ориентируется на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью телеканалу "Россия 24".

"К 2030 году планируем снизить зерновую группу до 25% в нашем экспорте", - сказала она.

По ее словам, в 2025 году экспорт высокомаржинальной продукции составил $19 млрд, что на 8% больше, чем в 2024 году.

В апреле сообщалось, что доля зерновых культур в экспорте продукции российского АПК в 2024 году (в стоимостном показателе) составила 36,9%.