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Ушаков назвал хорошим разговор Путина и Уиткоффа в Петербурге

Многие темы были затронуты, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины, заявил помощник президента РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, состоявшийся в Санкт-Петербурге, был хорошим, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Хороший был разговор. Многие темы были затронуты - как и политического характера, так и экономического", - сказал Ушаков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Отрывок интервью Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

"Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - подчеркнул Ушаков.

На вопрос, есть ли какие-то "сдвиги", он ответил: "Я бы сказал, что соответствующие сигналы от нас были переданы через Уиткоффа. Я думаю, что эти сигналы уже были обсуждены в Вашингтоне".

Путин и Уиткофф провели встречу в минувшую пятницу, 11 апреля. Беседа продолжалась почти четыре с половиной часа.


Юрий Ушаков Санкт-Петербург Владимир Путин Стив Уиткофф США
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