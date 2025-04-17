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Дмитриев назвал контакт с Уиткоффом "крайне продуктивным"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал крайне продуктивной встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который на прошлой неделе приезжал в Петербург.

"Встреча была крайне продуктивна, как я и раньше говорил, очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами, очень активно идет пропаганда против России в Соединенных Штатах на различных масс-медиа", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах переговоров президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

Поэтому, добавил он, очень важно доносить российскую позицию напрямую. "Безусловно, это было сделано. Идет очень полезный диалог, он, безусловно, идет в таких очень сложных условиях постоянных атак, постоянной дезинформации, поэтому то, что идет прямой диалог, крайне важно", - сказал он.

Глава РФПИ воздержался от ответа на вопрос, когда состоятся его новые контакты с американскими представителями: "Когда будет возможность, что-то скажем".

"Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые еще надо решать, но диалог (России и США - ИФ) идет, диалог конструктивный", - сказал Дмитриев в этот же день ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. Отрывок интервью Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Отвечая на вопрос, продвигается ли этот диалог в позитивном направлении, Дмитриев сказал: "Время покажет".

Кирилл Дмитриев РФПИ США Стив Уиткофф
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