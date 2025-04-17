В МИД РФ заявили, что Украина более 80 раз нарушила "энергоперемирие"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Украина продолжает игнорировать мораторий на нанесение ударов по энергообъектам, Москва зафиксировала уже более 80 подобных атак Киева с 18 марта, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованный 18 марта президентами России и США и, кстати говоря, поддержанный Зеленским 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики", - сказала она в ходе брифинга.

"ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "с момента объявленного так называемого энергоперемирия было зафиксировано более 80 таких атак" со стороны Киева.