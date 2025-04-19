Путин отметил готовность РФ к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова к мирным переговорам и приветствует усилия США, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, благодарна за соответствующие усилия Китаю и странам БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу.

"Мы со своей стороны к ним (мирным переговорам - ИФ) всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента Трампа, наших китайских друзей, председателя КНР, стран БРИКС - всех сторонников справедливого мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал глава государства на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.