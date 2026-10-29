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Новый ФГОС для старшей школы предусматривает до 680 часов на воспитание и развитие личности

Новый ФГОС для старшей школы предусматривает до 680 часов на воспитание и развитие личности
Фото: Виталий Аньков/РИА

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В новом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) на внеурочную деятельность для старшеклассников заложено до 680 часов за два года, она поможет обеспечить духовно-нравственное становление школьника и укрепить его психическое здоровье, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Одной из ключевых задач является гармоничное развитие личности школьника, включая его духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание", - сказал Кравцов в интервью "Интерфаксу".
По его словам, для этого в рамках нового ФГОС за два года на внеурочную деятельность может быть выделено до 680 часов.

"В этот период особое внимание уделяется приобщению ребят к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, историческому просвещению и формированию российской культурной и гражданской идентичности", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что воспитание в самых разных формах не должно сводиться к праздникам или разовым акциям, оно идет рука об руку с учебой - и на уроках, и после них.

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" 29 октября в 10:00.

Сергей Кравцов Минпросвещения
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