Лантратова сообщила об отправке гуманитарной помощи в Алешки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что гуманитарную помощь направили в Алешки.

"Гуманитарную помощь отправили в Алешки. Людям необходимы еда, топливо, медикаменты, средства гигиены", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max в четверг.

По ее словам, сейчас проводятся все необходимые инженерные работы по разминированию.

"Возможность уехать из зоны боевых действий будет предоставлена независимо от того, куда хочет выехать человек", - подчеркнула омбудсмен.