В Кремле высказались за продолжение диалога с Осло и Хельсинки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Продолжать диалог с Норвегией и Финляндией, несмотря на то, что общение их руководителей с президентом РФ Владимиром Путиным вызвало негативную реакцию во многих европейских странах, безусловно, имеет смысл, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, имеет смысл (продолжать разговор - ИФ), это же наши приграничные страны. Более того, мы слышим заявления - и вчера, и сегодня - из некоторых европейских столиц о необходимости продолжения давления на Россию. Это абсолютно деструктивная позиция, она ни к чему хорошему не приведет. Если на этом фоне появляются государственные деятели, которые понимают необходимость разговора, это надо поддерживать", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

На вопрос, может ли последовать встреча с руководителями Норвегии и Финляндии, Песков ответил: "Мы условились, что разговор будет продолжен".

Реакцию, которая последовала за звонком Путину президента Финляндии и премьер-министра Норвегии, Песков назвал "истеричной".