Глава МИД Словакии поддержал назначение представителя ЕС на переговорах по Украине

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Словакия поддерживает назначение специального представителя Евросоюза (ЕС) для участия в переговорах по украинскому урегулированию и считает, что кандидат на эту роль должен быть приемлемым для сторон конфликта и государств, участвующих в мирных инициативах, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на министра иностранных и европейских дел республики Юрая Бланара.

"Обсуждение вопроса об участии представителя ЕС в мирных переговорах, на наш взгляд, вполне уместно; мы полностью поддерживаем эту идею и выступаем за нее с самого начала. Мы поддерживаем кандидата, который будет приемлем как для сторон конфликта, так и для государств, активно содействующих продвижению мирных усилий", - приводит издание слова дипломата.

Также он напомнил, что с самого начала конфликта на Украине "нынешнее правительство Словацкой Республики придерживается позиции, что у этого конфликта нет военного решения, а прочный мир невозможен без дипломатического диалога с участием всех сторон".

"При этом мы считаем важным, чтобы Европейский союз играл более активную роль в мирном процессе и в диалоге с Российской Федерацией, если он хочет сохранить свое естественное положение и отстаивать собственные интересы, включая видение общеевропейской архитектуры безопасности", - подчеркнул Бланар в беседе с газетой.

По его мнению, "чем быстрее начнутся переговоры, тем скорее удастся предотвратить дальнейшие человеческие страдания и разрушения".