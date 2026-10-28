Три из четырех стратегических подлодок Британии находятся на выполнении задач в море

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Три из четырех стратегических атомных подводных лодок класса Vanguard, входящих в состав ядерных сил Великобритании, в настоящее время одновременно находятся в море, сообщает газета The Times со ссылкой на информированный источник.

При этом как минимум одна из них - HMS Vanguard - оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками. Каждая из четырех таких британских субмарин способна нести до 16 ракет.

Две подлодки - HMS Vigilant и HMS Vengeance - проходят ходовые испытания, готовясь к длительному патрулированию. Четвертая - HMS Victorious - в настоящее время находится на техническом обслуживании на базе.

Это первый за последние годы случай, когда сразу три стратегические подводные лодки находятся в походах. Источник в военно-морских силах, на который ссылается издание, охарактеризовал этот шаг как "необычный", не вдаваясь в подробности.

Королевский военно-морской флот на постоянной основе держит в море на боевом дежурстве как минимум одну из четырех подводных лодок с баллистическими ракетами в качестве гарантии безопасности. По информации газеты, в последний раз три подводные лодки одновременно находились в море более пяти лет назад.

В прошлом году HMS Vanguard провела в море 200 дней - всего на неделю меньше рекордного для британского флота показателя в 207 дней, установленного в 2021 году подводной лодкой HMS Victorious.

Как передает телеканал Sky News, представитель министерства обороны Соединенного Королевства в связи с нахождением в море трех подлодок заявил, что ядерные силы сдерживания являются "краеугольным камнем национальной безопасности, защищающим Великобританию и наших союзников по НАТО в любой момент времени".

"Мы остаемся единственным европейским союзником, который предоставляет свой ядерный потенциал для обороны НАТО. Это означает, что все союзники по НАТО уже пользуются защитой, которую обеспечивает наш ядерный арсенал", - добавил представитель.