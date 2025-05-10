Пассажирский автобус сгорел на автодороге в Дагестане

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Карабудахкентском районе Дагестана, следователи проводят проверку, сообщает следственное управление СКР по республике в своем телеграм-канале в субботу.

"По предварительным сведениям, 10 мая на автодороге на территории Карабудахкентского района около поселка Ачи-Су произошло возгорание пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе прокуратуры Дагестана "Интерфаксу" добавили, что надзорным ведомством также организована проверка соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало.