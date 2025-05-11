Anadolu сообщило, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону украинское урегулирование

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в воскресенье в телефонном разговоре обсудили урегулирование ситуации с Украиной, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по коммуникациям администрации турецкого президента.

"В телефонном разговоре турецкий президент Эрдоган сказал Путину, что он рад слышать заявления в поддержку продолжения российско-украинских мирных переговоров с того момента, где их остановили в Стамбуле", - передает агентство.

Как отмечает Anadolu, "Эрдоган сказал Путину, что Турция готова принять переговоры, которые приведут к устойчивому решению украинского конфликта".

Кроме того, Эрдоган и Путин говорили о двусторонних связях Турции и РФ, других вопросах регионального и международного значения.

Ранее Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что предлагаемые Россией переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, и ситуации "на земле".