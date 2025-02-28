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Голландской "дочке" Linde запретили судиться с "РусХимАльянсом" за пределами РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "РусХимАльянс" к компании группы Linde - Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. (Нидерланды) о запрете судиться за пределами России.

"Иск удовлетворить полностью ", - сообщается в арбитражной картотеке.

Этот иск был подан 30 ноября 2024 года. Заявитель требует запретить ответчику "продолжать любые разбирательства в судах Королевства Нидерландов против ООО "РусХимАльянс", обязать отозвать свои требования в Окружном суде Роттердама по делу 688624 KG ZA 24-1037, запретить инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, запретить получать и приводить в исполнение в любом государстве любые арбитражные (третейские) решения.

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На случай неисполнения любого из предписаний и запретов предложено назначить взыскание судебной неустойки.

"РусХимАльянс", (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и Linde в 2021 году заключили ЕРС-контракты на строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства, а также завода сжижения природного газа. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года заявила о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Контракты с подрядчиком предусматривают разрешение споров в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC). Однако, как заявлено в позиции российских судов, в связи с западными санкциями российские компании лишились возможности справедливого рассмотрения споров в зарубежных юрисдикциях, поэтому рассматривают споры сами и выносят запреты на ведение разбирательств за пределами РФ.

Linde со своей стороны настаивает, чтобы спор рассматривался в Гонконге. Также компании группы Linde подали иски о возмещении ущерба к РХА в суды Южного округа Нью-Йорка и Нидерландов.

Linde РусХимАльянс
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