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Раскрыты суммы первых взысканий "РусХимАльянса" от Linde - свыше 15 млрд руб.

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "РусХимАльянс" добился взыскания с российских СП с участием международной инжиниринговой компании Linde, остановившей работы в России под предлогом санкций, более 15 млрд рублей в рамках судебных процессов на сумму свыше 200 млрд рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале 2024 года удовлетворил иск "РусХимАльянса" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к Linde в отношении контракта на строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства. Сумма иска по текущему курсу - 121 млрд рублей (693 млн евро и 44 млрд рублей) - обращена на принадлежащие Linde доли в российских юридических лицах.

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В том числе началось исполнительное производство в отношении совместных предприятий ООО "Линде Азот Тольятти" (второй участник - ПАО "Куйбышевазот") и ООО "Газпром Линде Инжиниринг" (второй совладелец - сам РХА).

По закону "Об ООО" в случае обращения взыскания на долю участника общества в уставном капитале ООО вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли участника. РХА направил этим компаниям оценку долей и предложил ее оплатить - компании в октябре перевели средства на счета приставов. В связи с этим суд отменил арест, так как решение о взыскании средств в отношении этих активов исполнено. После снятия ареста в ЕГРЮЛ в декабре 2024 года была отражена регистрация перехода прав ООО "Газпром Линде Инжиниринг" и ООО "Линде Азот Тольятти" в отношении выкупленных ими долей.

Теперь суд опубликовал оценки стоимости долей (потому, что Linde пыталась их обжаловать, считая заниженными). Половина в ООО "Линде Азот Тольятти" была оценена в 15,291 млрд рублей. Это в два раза больше достигнутого компанией уровня годовой выручки этого предприятия (8,138 млрд рублей по итогам 2023 года). Доля 19,9% в ООО "Газпром Линде Инжиниринг" была оценена в 234 млн рублей.

РусХимАльянс Linde
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