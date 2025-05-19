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ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК"

ФАС выявила ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК"
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика "ПИК", говорится в сообщении ведомства.

В феврале интернет-провайдер Lovit (ООО "Ловител"), работающий в домах ГК "ПИК", стал жертвой мощной DDoS-атаки. Жильцы домов застройщика несколько дней оставались без связи, поскольку других провайдеров в домах не было. В марте ФАС запросила у 11 интернет-провайдеров сведения о барьерах при получении доступа в дома "ПИК", а у региональных жилищных инспекций в 13 субъектах РФ – данные об управляющих компаниях, работающих в 84 ЖК застройщика.

"По результатам анализа полученной информации служба выявила ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц "ПИК" и услуги связи предоставляются "Ловител" – единственным оператором самого застройщика. Такие проблемы доступа выявлены в 4 субъектах РФ – Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС России направила соответствующие запросы провайдеру "Ловител" и 10 управляющим компаниям застройщика. "Они должны предоставить данные о количестве поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обоснование недопуска конкретных провайдеров в многоквартирные дома", - уточняет служба.

ФАС добавляет, что в случае подтверждения фактов нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

В РФ в 2024 году был принят закон о недискриминационном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Закон предоставляет возможность подключения оператором связи МКД к интернету на основе утвержденных типовых технических условий и договора с одним из собственников жилья или нанимателем жилья без необходимости принятия решения всеми собственниками. Согласно закону, плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в МКД не взимается.

В августе правительство утвердило единые правила взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний. Документ, в частности, предусматривает, что УК не могут отказывать провайдерам в доступе в дома.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что Минцифры к осени планирует подготовить предложения по введению ответственности для управляющих компаний, препятствующих доступу операторов в МКД в нарушение ранее принятого закона. Минцифры считает, что при вводе новых домов в них должно быть обеспечено подключение минимум трех интернет-провайдеров, сейчас с Минстроем обсуждается введение соответствующего строительного стандарта.

ФАС ГК "ПИК" Lovit ООО "Ловител" Минцифры Минстрой
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