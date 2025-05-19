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Apple оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple Distribution International Ltd виновной в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Apple Distribution International Ltd административный штраф в размере 3 млн рублей", - огласили в суде.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее в понедельник суд оштрафовал Apple на 7,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено).

Российские суды ранее неоднократно штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной в РФ информации.

Apple РФ
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