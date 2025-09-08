Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного в России контента, сообщили в пресс-службе суда.

"Apple Distribution International Ltd назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в суде.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.13.41 КоАП (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).

Российские суды уже не раз штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной информации.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями информации о пропаганде наркотиков, формах самоубийств, а также недостоверной информации об СВО.