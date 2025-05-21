"Циан" в I кв. увеличил выручку на 5%, до 3,3 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" по итогам I квартала 2025 года нарастило выручку на 5% год к году - до 3,3 млрд рублей, сообщила компания.

Рост выручки обусловлен увеличением доходов основного бизнеса компании, которые в отчетном периоде достигли 3,2 млрд рублей (+7% год к году).

Скорректированная EBITDA снизилась на 21%, до 754 млн рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 22,8%, показав снижение год к году на 7,7 п.п.



