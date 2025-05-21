Спецдивиденд "Циана" может превысить 100 рублей на акцию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Циан" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

Решение обусловлено коротким сроком деятельности компании и продолжающейся реструктуризации группы.

Ожидается, что после завершения редомициляции кипрской Cian Plc (бывшая холдинговая компания группы) менеджмент вынесет на рассмотрение вопрос о выплате спецдивиденда. Это может произойти до конца 2025 года при условии завершения редомициляции кипрского юрлица в Россию.

"Выплата специального дивиденда, размер которого по предварительным оценкам может превысить 100 рублей на акцию, в числе прочего, потребует одобрения совета директоров и акционеров МКПАО "Циан"", - сообщила группа.

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