Три человека погибли и двое пострадали в автоаварии под Оренбургом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Авария с участием грузовика произошла в Первомайском районе Оренбургской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло ночью на трассе А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан", водитель легкового автомобиля врезался в стоящий на обочине грузовик.

"К сожалению, погибли трое мужчин в легковом авто. Еще двоих пассажиров легковушки с травмами госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.