Петербуржец отстоял в суде право на 2 млн рублей, найденные на улице

Фото: Олег Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Житель Петербурга выиграл дело о признании права собственности на деньги, которые он обнаружил в парке, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в телеграм-канале во вторник.

В ноябре прошлого года истец нашел бесхозную сумку с 2 млн рублей. Мужчина обратился в полицию, но установить фактического владельца денег сотрудники не смогли, о чем официально проинформировали заявителя.

После этого истец подал в УМВД по Невскому району Петербурга заявление о признании права собственности на находку и получил отказ, написала Лебедева.

Рассмотрев материалы, суд встал на сторону истца, признав найденные деньги его собственностью.

"Довод ответчика о нарушении истцом требований статьи 227 ГК РФ суд не принимает, поскольку обязанность нашедшего вещь истцом была исполнена: как это установлено выше, истец сообщил о находке в органы полиции, доказательств сокрытия находки или попытки ее утаить в материалах дела не имеется", - привела Лебедева доводы суда.

Статья 227 Гражданского кодекса РФ регулирует вопросы, связанные с находкой - то есть с потерянной вещью, которую обнаружил другой человек.