Что произошло за день: вторник, 24 ноября

Принятие Госдумой налоговых поправок, заявления Путина о ситуации с топливом, исключение Сокурова из СПЧ, суперлуние

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла в третьем чтении внесенные правительством поправки в Налоговый кодекс. Большинство видов доходов физлиц объединяется в одну совокупность налоговых баз, к которой применяются дифференцированные ставки от 13% до 22%. С 2027 г. вводится НДС по ставке 22% на товары электронной торговли, которые физлица приобретают из третьих стран. Для дивидендов, перечисляемых на счета типа "С", устанавливается ставка налога на прибыль организаций 35%.

- Госдума приняла закон, по которому ЦБ РФ будет передавать в ФНС сведения о гражданах с признаками систематического получения доходов от других физических лиц.

- Путин заявил, что Киев не прекращает атаки на НПЗ России, несмотря на призыв Трампа. Президент РФ назвал главной задачей на внутреннем рынке обеспечение стабильности поставок топлива и отметил, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.

- В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Латвии в России в связи с требованием прекратить трудовые отношения с сотрудниками отдела социального обеспечения при консульском отделе российского посольства в Риге.

- В Кулунде (Алтайский край) под завалами после взрыва газа в жилом доме продолжают искать двух людей.

- Режиссер Александр Сокуров исключен из Совета по правам человека при президенте РФ.

- Житель Петербурга выиграл дело о признании права собственности на 2 млн рублей, которые он обнаружил в парке.

- Суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 25 ноября.

- Российская теннисистка Мирра Андреева победила в номинации "Прорыв года" по версии спортивного телеканала ESPN.