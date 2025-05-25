Военные РФ с 13:00 уничтожили 51 дрон, включая шесть над московским регионом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российскими военными с 13:00 до 20:00 по московскому времени сбит 51 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Шесть беспилотников ВСУ уничтожены над московским регионом, говорится в сообщении ведомства.

По информации министерства, 21 беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью, 12 - над Орловской, 11 - над Тульской.

Еще один украинский дрон сбит над Калужской областью, сообщили военные.