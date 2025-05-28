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Минпромторг заявил о росте в 4,5 раза производства промышленной робототехники за 2024 г.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Внутреннее производство промышленной робототехники в России за 2024 год выросло в 4,5 раза, говорится в презентации Минпромторга, с которой ознакомился премьер РФ Михаил Мишустин в ходе посещения выставки "Металлообработка - 2025" в Москве.

"7,6 миллиарда рублей - внутреннее производство промышленной робототехники в 2024 году. Рост в 4,5 раза (в 2023 году - 1,7 миллиарда рублей)", - сообщается в презентации.

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Министр промышленности РФ Антон Алиханов сообщил Мишустину, что рынок робототехники очень сильно растет. "Мы считаем, что важно поддержать и производителей, и интеграторов", - отметил министр.

В целом отечественный рынок робототехники оценивается Минпромторгом по итогам 2024 года в 10,3 млрд руб. - на треть больше, чем в предыдущем году.

Что касается станкоинструментальной продукции, объем рынка, по данным Минпромторга, с 2020 года увеличился втрое - до 433 млрд руб. в 2024 г. Из них около 30% приходятся на станки отечественного производства.

Производство станкоинструментальной продукции в РФ за последние 5 лет также утроилось, составив по итогам прошлого года 131,5 млрд рублей.

Минпромторг Михаил Мишустин Антон Алиханов
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