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Суд отказал бывшим топ-менеджерам "Роснано" в отмене ареста активов по иску компании

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал бывшим топ-менеджерам "Роснано" в отмене обеспечительных мер в виде ареста их активов в рамках рассмотрения иска компании, сообщается в карточке дела.

В РоссииСуд арестовал активы Чубайса и еще семи человек на 5,6 млрд руб. по иску "Роснано"Читать подробнее

"Роснано" 31 марта подало иск к Анатолию Чубайсу, его давним соратникам Юрию Удальцову, Олегу Киселеву и Владимиру Аветисяну, а также Борису Подольскому, Герману Пихоя, Дмитрию Пимкину и Николаю Тычинину. Исковое заявление связано с провальным для "Роснано" проектом "гибких планшетов" Plastic Logic. Компания хочет взыскать с ответчиков убытки в размере 3,89 млрд рублей и $20,45 млн. "Роснано" также попросило принять обеспечительные меры в виде ареста активов фигурантов в размере 5,6 млрд рублей в пределах заявленных исковых требований.

Ответчики подали ходатайства об отмене обеспечительных мер.

27 мая суд рассматривал заявления Киселева, Удальцова и Аветисяна. Суд отказал в удовлетворении ходатайств Киселева и Удальцова.

На заседании представители Киселева и Удальцова представили доказательства наличия у их доверителей пенсии, на 50% которой по закону не может быть обращено взыскание. Представителями "Роснано" отмечалось, что Киселев и Удальцов являются фигурантами уголовных дел, им заочно предъявлены обвинения, они находятся в международном розыске и имеют гражданство иностранных государств.

В РоссииБывшие топ-менеджеры "Роснано" задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд руб.Бывшие топ-менеджеры "Роснано" задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд руб.Читать подробнее

Кроме того, в суде было заявлено, что Киселев и Удальцов предпринимали активные действия по сокрытию активов от взыскания "Роснано". Так, Киселев в период 2022-2024 годов реализовал комплекс объектов недвижимости площадью более 10 тысяч кв. м в поселке дома отдыха "Пахра". Удальцов в 2024 году продал свои дорогостоящие квартиры на Арбате и в Тверском районе Москвы. Удальцов проживает в Люксембурге, а Киселев - на Кипре. Между тем на российских счетах ответчиков отсутствуют денежные средства. Суд отказал Удальцову и Киселеву в отмене ареста.

Аветисян попросил суд заменить арест всех его активов на арест долей компаний, через которые он владеет "Средневолжской газовой компанией". По данному вопросу суд объявил перерыв до 3 июня.

Ранее суд отказал в отмене обеспечительных мер Дмитрию Пимкину, но частично отменил арест денежных средств Чубайса.

Роснано Владимир Аветисян Дмитрий Пимкин Олег Киселев Арбитражный суд Москвы Анатолий Чубайс
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