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Бывшие топ-менеджеры "Роснано" задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд руб.

Бывшие топ-менеджеры "Роснано" задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд руб.
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Несколько бывших топ-менеджеров "Роснано" стали фигурантами уголовного дела о нецелевом расходовании 45 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

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"Задержаны четыре фигуранта, среди них бывший исполнительный директор ОАО "Роснано" и экс-заместитель исполнительного директора - управляющий директор по финансам "Роснано", - сказал собеседник агентства.

Им вменяется статья 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время с задержанными и по местам их проживания ведутся оперативные мероприятия.

Уголовное дело о финансовых махинациях в "Роснано" расследуется несколько лет. Ряд фигурантов уже находятся под стражей, другие объявлены в розыск.

Как уточнил собеседник агентства, в свидетельских показаниях также фигурирует и бывший глава корпорации Анатолий Чубайс. Однако, отметил он, "процессуального статуса у Чубайса в деле пока нет".

Роснано Анатолий Чубайс
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