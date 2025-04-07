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В Кремле не комментируют арест активов Чубайса

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев в связи с арестом активов бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса и ряда топ-менеджеров этой компании.

"Это связано с судебным разбирательством, и мы никоим образом не хотим и не будем их комментировать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов в понедельник.

Ранее появились сообщения, что Арбитражный суд Москвы арестовал 5,6 млрд рублей Чубайса и еще семерых человек по иску "Роснано" для возмещения ущерба от реализации одного из проектов компании.


Дмитрий Песков Роснано Арбитражный суд Москвы Анатолий Чубайс
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