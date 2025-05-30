Что произошло за день: пятница, 30 мая

Иски Росприроднадзор по поводу утечки мазута, решение по требованию "Победы" к ручной клади и самая продолжительная магнитная буря

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров на 85 млрд руб. ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб.

- Суд признал незаконными требования авиакомпании "Победа" к размерам ручной клади. Прокурорская проверка установила, что перевозчик "злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади": размеры были существенно сокращены (до ширины 4 см).

- В РФ планируют создать систему учета платежных карт для контроля их числа у физлиц. С ее помощью хотят контролировать исполнение требований по предельному количеству карт у одного физического лица, когда соответствующее ограничение будет введено.

- Hyundai отзывает в РФ 99,3 тысячи автомобилей. Причиной стал риск возгорания вследствие возможного короткого замыкания в модуле блока ABS.

- Владимир Путин разрешил "ДОМ.РФ" провести IPO при сохранении доли государства не менее 50% плюс 1 акция.

- Репродуктивное здоровье детей в РФ начнут проверять в 6 лет и ежегодно с 13 лет. Такие нововведения содержатся в приказе Минздрава РФ, который вступает в силу с 1 сентября текущего года.

- Накрывшая Землю магнитная буря стала самой продолжительной за год. Она продолжалась 27 часов. Математические модели показывают, что бури возобновятся.

- СКА признал неудовлетворительной работу Романа Ротенберга в СКА. В отставку отправлен совет директоров и менеджмент клуба.