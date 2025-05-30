Репродуктивное здоровье детей в РФ начнут проверять в 6 лет и ежегодно с 13 лет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Профилактические медицинские осмотры с целью проверки репродуктивного здоровья с сентября 2025 года будут проводить детям в возрасте шести лет и затем ежегодно с 13 лет, говорится в презентации, представленной главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Презентация была представлена министром в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева.

Такие новеллы содержатся в приказе Минздрава РФ, который вступает в силу с 1 сентября текущего года, отмечается в презентации.

Среди других нововведений: исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок в возрасте 6 и 10 лет для детей из групп риска; определение стандартного отклонения индекса массы тела с занесением в первичную медицинскую документацию; дополнительный скрининг (тестирование родителей) на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития добавлен в возрасте 1,5 лет с осмотром детей, попавших в группу риска, врачом-неврологом, говорится в презентации министра.