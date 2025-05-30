Суд признал незаконными требования авиакомпании "Победа" к размерам ручной клади

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Столичный суд по иску прокуратуры признал незаконными требования авиакомпании "Победа" к размерам перевозимой пассажирами ручной клади, сообщает Генпрокуратура РФ.

"По результатам рассмотрения Щербинским районным судом Москвы искового заявления Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте требования удовлетворены, указанные действия признаны незаконными", - сказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что проверка законности требований проводилась Московской межрегиональной транспортный прокуратурой.

По результатам проверки прокурорами было установлено, что "Победа" "злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади".

"В частности, размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. Тем самым "Победа" умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.)", - сообщили в Генпрокуратуре.