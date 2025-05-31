Что произошло за день: суббота, 31 мая

Решение ОПЕК+, предложение правительства РФ по экзаменам для мигрантов и крупный выброс массы на Солнце

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Это сделано ввиду здорового рынка и прогноза устойчивости. Общая квота стран ОПЕК+ на июль с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 36,526 млн б/с, что на 386 тыс. б/с больше, чем в июне, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

- Арестован член совета директоров ТГК-14 Виктор Мясник. Согласно материалам дела, Мясник, основной владелец ПАО и пока не установленные работники ТГК-14, "с целью хищения денежных средств, полученных от регулируемого вида деятельности по продаже тепловой и электроэнергии", оформили документы с заведомо ложными сведениями.

- Кабмин РФ предложил освободить от экзамена иностранцев, приезжающих по правительственной квоте. В 2024 году такая квота составляла 155 929 разрешений.

- ХАМАС передал Стиву Уиткоффу свой вариант условий перемирия в Газе. По информации СМИ, часть условий ХАМАС соответствует сформулированным ранее предложениям спецпосланника президента США.

- Самый крупный в 2025 году выброс массы произошел на Солнце в направлении Земли. Выброс может стать причиной самой крупной серии магнитных бурь этого года.

- В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии. По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием.