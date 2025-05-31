Поиск

Что произошло за день: суббота, 31 мая

Решение ОПЕК+, предложение правительства РФ по экзаменам для мигрантов и крупный выброс массы на Солнце

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Это сделано ввиду здорового рынка и прогноза устойчивости. Общая квота стран ОПЕК+ на июль с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 36,526 млн б/с, что на 386 тыс. б/с больше, чем в июне, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

- Арестован член совета директоров ТГК-14 Виктор Мясник. Согласно материалам дела, Мясник, основной владелец ПАО и пока не установленные работники ТГК-14, "с целью хищения денежных средств, полученных от регулируемого вида деятельности по продаже тепловой и электроэнергии", оформили документы с заведомо ложными сведениями.

- Кабмин РФ предложил освободить от экзамена иностранцев, приезжающих по правительственной квоте. В 2024 году такая квота составляла 155 929 разрешений.

- ХАМАС передал Стиву Уиткоффу свой вариант условий перемирия в Газе. По информации СМИ, часть условий ХАМАС соответствует сформулированным ранее предложениям спецпосланника президента США.

- Самый крупный в 2025 году выброс массы произошел на Солнце в направлении Земли. Выброс может стать причиной самой крупной серии магнитных бурь этого года.

- В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии. По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В подмосковном Красногорске горит ангар на площади 4 тыс. кв.м

Правительство России обновило правила сдачи экзамена для мигрантов

Третий налоговик арестован в Ингушетии по делу об ущербе бюджету на 130 млн руб.

Песков заявил, что давление Франции на Россию не даст результатов

Песков заявил, что давление Франции на Россию не даст результатов

Кабмин РФ предложил освободить от экзамена иностранцев, приезжающих по правительственной квоте

Кабмин РФ предложил освободить от экзамена иностранцев, приезжающих по правительственной квоте

Ликвидирован пожар на вологодском деревообрабатывающем предприятии

Арестован член совета директоров ТГК-14 Мясник

Высокая пожарная опасность прогнозируется в более чем 10 регионах РФ

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале составила 170 млрд рублей

Бывший топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам колонии

Бывший топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам колонии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2279 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });