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Фактический рост добычи нефти ОПЕК+ в июле с учетом компенсаций может составить 386 тыс. б/с

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Общая квота стран ОПЕК+ на июль с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 36,526 млн баррелей в сутки (б/с), что на 386 тыс. б/с больше, чем в июне, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

ЭкономикаСтраны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/сСтраны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/сЧитать подробнее

В субботу восемь участников альянса, добровольно ограничивших в 2023 году добычу нефти на 2,2 млн б/с, утвердили решение со следующего месяца увеличить добычу суммарно еще на 411 тыс. б/с, что эквивалентно трем ежемесячным приростам.

Только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - в июле смогут добывать на уровне установленных квот - 9,534 млн б/с и 936 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,103 млн б/с, в Ираке - 3,987 млн б/с, в ОАЭ - 3,159 млн б/с, в Кувейте - 2,458 млн б/с, в Казахстане - 1,388 млн б/с, в Омане - 765 тыс. б/с.

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