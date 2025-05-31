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Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле ввиду здорового рынка и прогноза устойчивости

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+ договорились о третьем подряд ускоренном увеличении добычи нефти на 411 тыс. баррелей в сутки ввиду прогноза устойчивости мировых экономик и текущих сильных рыночных факторов, что отражено в низких коммерческих запасах нефти, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания.

ЭкономикаСтраны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/сСтраны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/сЧитать подробнее

Эти планы, напоминает альянс, могут быть приостановлены или отменены в зависимости от развития условий на рынке.

Страны ОПЕК+ отмечают, что ускоренное наращивание квот предоставит странам-участницам возможность ускорить компенсацию ранее досокращенных объемов.

Страны подтвердили свое намерение полностью компенсировать любые недосокращенные объемы. Однако в пресс-релизе не указано, когда и должен ли быть предоставлен новый график компенсаций.

Следующая встреча стран, где будут обсуждаться квоты на август, намечена на 6 июля.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман добровольно сократили свою добычу на 2,2 млн б/с в 2023 году, и с апреля планировали постепенно разворачивать эти ограничения до октября 2026 года с темпом 130-140 тыс. б/с. Но с мая отступили от этого плана.

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