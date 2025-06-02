Иск Генпрокуратуры к Богданчикову, Гарберу и кипрским компаниям отложен на 23 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области отложил на 23 июня судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры о выводе из-под управления государства доли в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис", которое обслуживает шельфовые проекты на Сахалине, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В картотеке также сообщается, что компания "Сахалин-Шельф-Сервис" 13 мая подала апелляционную жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке. Разбирательство по делу проходит в закрытом режиме, поэтому суть жалобы не раскрывается. Но СП подало ее после того, как 6 мая Арбитражный суд Сахалинской области рассмотрел очередное заявление этой компании об отмене обеспечительных мер и удовлетворил его.

Пятый арбитражный апелляционный суд 26 мая принял жалобу "Сахалин-Шельф-Сервиса" к производству и назначил дело к судебному разбирательству на 17 июня.

При этом сообщалось, что СП просило отменить обеспечительные меры в части запрета на выплату дивидендов, открытия новых банковских счетов, отчуждения активов и других действий. После нескольких заявлений суд 6 мая удовлетворил ходатайство о снятии запретов.

В начале февраля 2025 года Генпрокуратура заявила иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Services Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз". Также он являлся председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер был членом совета.

В исковом заявлении Генпрокуратуры говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства 52,58% долей СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", которые, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат "Восток-Инкому". К иностранным совладельцам СП у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет там 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc.