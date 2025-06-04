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Папа римский призвал Путина сделать жест ради мира на Украине

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о важности продолжения переговорного процесса по украинскому урегулированию, сообщает в среду вечером пресс-служба Ватикана.

"Понтифик призвал Россию сделать жест, который бы приблизил мирное урегулирование. Он подчеркнул важность диалога, позитивных контактов между сторонами для поиска решений конфликта", - говорится в заявлении пресс-секретаря Ватикана Маттео Бруни.

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Кроме того, по словам Бруни, в контексте украинского кризиса речь во время разговора шла "о гуманитарной ситуации, о необходимости предоставлять помощь там, где это необходимо, и продолжении усилий по обмену военнопленными".

Бруни отметил, что Лев XIV и Путин также обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес".

Кроме того, по данным Ватикана, Лев XIV попросил передать слова благодарности патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поздравление с избранием папой римским.

Наконец, понтифик подчеркнул, что "общие христианские ценности могут помочь в поисках мира, защиты жизни и в обеспечении свободы вероисповедания".

Ватикан Владимир Путин Лев XIV
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