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Президент Финляндии заявил, что РФ и Украина могут провести переговоры в Ватикане

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Переговоры на техническом уровне между делегациями России и Украины могут состояться на следующей неделе в Ватикане, заявил президент Финляндии Александер Стубб.

Он сказал финской телерадиокомпании Yle, что переговоры, "вероятно, пройдут на будущей неделе".

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При этом Стубб отметил, что США не отказались от своей роли посредника, а также заявил, что все более активное участие в переговорном процессе о прекращении огня принимают европейские страны.

Россия приветствует готовность и усилия стран, желающих поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, но пока решение по месту дальнейших переговоров не принималось, сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Это решение принимается всеми заинтересованными сторонами, такого решения пока не было. Но мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию", - сказал Песков, отвечая в среду на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявление Ватикана о готовности содействовать прямым контактам России и Украины.

Ватикан Финляндия Дмитрий Песков Александер Стубб
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