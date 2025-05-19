Трамп отметил желание Ватикана предоставить площадку для переговоров России с Украиной

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп напомнил, что Ватикан готов организовать у себя переговоры РФ и Украины по завершению украинского конфликта.

"Ватикан, в лице понтифика, заявил, что был бы крайне заинтересован в проведении переговоров. Да начнется процесс!" - написал он в социальной сети Truth Social по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

На прошлой неделе в Ватикане заявляли, что могли бы принять у себя такие переговоры, если в таком варианте будет необходимость.