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Трамп отметил желание Ватикана предоставить площадку для переговоров России с Украиной

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп напомнил, что Ватикан готов организовать у себя переговоры РФ и Украины по завершению украинского конфликта.

"Ватикан, в лице понтифика, заявил, что был бы крайне заинтересован в проведении переговоров. Да начнется процесс!" - написал он в социальной сети Truth Social по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

На прошлой неделе в Ватикане заявляли, что могли бы принять у себя такие переговоры, если в таком варианте будет необходимость.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Дональд Трамп Ватикан
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