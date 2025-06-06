Российские военные в учения на Балтике отрабатывают защиту судов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Балтфлот РФ в ходе совместного учения с Северным флотом и авиацией ВКС отрабатывает меры по обеспечению безопасности российских судов в Балтийском море, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В ходе практических действий особое внимание уделяется отработке совместных действий Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по обеспечению безопасности судоходства, выполнению мероприятий по недопущению захвата судов, а также предотвращению других неправомерных действий недружественных государств в их отношении", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным ведомства, в учении задействован фрегат "Адмирал флота Касатонов" - носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" и крылатых ракет большой дальности "Калибр", малые ракетные корабли "Наро-Фоминск", "Серпухов" и "Зеленый Дол" - носители "Калибров".

В общей сложности в маневрах принимают участие до 20 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, порядка 3 тыс. военнослужащих и до 70 единиц военной и специальной техники, информирует российское военное ведомство.

"Проведены ряд тренировок антитеррористической направленности с осуществлением досмотра гражданских судов и мероприятия по проверке подводной акватории в районах интенсивного судоходства и стоянок кораблей на незащищенных рейдах", - сообщило Минобороны РФ.

По его информации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс" и "Уран", отработали задачи по развертыванию в позиционных районах на побережье Балтийского моря и выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника.

"Экипажи надводных кораблей также приняли участие в отработке нанесения условных ракетных ударов по береговым и морским мишенным позициям", - сказали в министерстве обороны.

27 мая стартовало крупное плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. По словам военных, маневры проводятся в рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования.