Что произошло за день: понедельник, 16 ноября

Атака на Крымский мост, сокращенный Пушкин в школьном учебнике и новый Джеймс Бонд

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Движение по Крымскому мосту было ограничено после удара ВСУ. Вечером в понедельник стало известно, что проезд автомобилей был открыт в реверсивном режиме. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживались четыре поезда. Они прибыли в Крым с опозданием. Кремль оценил как весьма эффективную работу ПВО на фоне прошедшей в ночь на понедельник атаки дронов на Москву и удара по Крымскому мосту.

- В Думу внесен законопроект, по которому ЦБ с 1 января получит право запрашивать у ФНС сведения о счетах и категориях доходов граждан. А Центробанк будет передавать налоговой службе сведения о гражданах, получающих доходы от других физлиц.

- Задержана подозреваемая в подрыве авто экс-советника бывшего премьера Украины. Девушка 2005 года рождения заявила, что находилась под контролем мошенников. Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников Центробанка и МВД, сказали, что она должна установить на автомобиль Сергея Заворотного GPS-трекер.

- Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким и инвестор Александр Чачава включены в санкционный список ЕС. Позднее в понедельник стало известно, что Чачава вышел из состава совета директоров МКПАО "Яндекс". Между тем Евросоюз также ввел санкции против компаний, связанных с перевозкой и торговлей нефтью РФ, против 15 российских НПЗ, более 40 российских кредитных организаций.

- Стихотворение Пушкина "Зимний вечер" войдет в учебники пятых классов в полном объеме, заверили в Минпросвещения. В СМИ сообщали, что из произведения в учебнике "Литературное чтение" исключили четверостишие, начинающееся со строк "Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей".

- Около 600 БПЛА летели в сторону Московского региона с вечера воскресенья, сообщил Сергей Собянин. Свыше 190 беспилотников уничтожено на подлете к столице.

- Умер бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин. Ему было 86 лет, по словам его сына, Полторанин последнее время тяжело болел.

- Британский актер Роберт Паттинсон исполнит роль шпиона Джеймса Бонда в новых фильмах франшизы.