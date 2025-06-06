Ограничения сняты в аэропортах Саратова и Калуги

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Саратова и Калуги отменены, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

"В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - позже написал он.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил Кореняко.