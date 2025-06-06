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Более пяти дронов уничтожено в Воронежской области минувшей ночью

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении свыше пяти беспилотников в трех муниципалитетах.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников", - написал Гусев в своем телеграм-канале в пятницу утром.

По его информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА, добавил глава региона.

Воронежская область Александр Гусев
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