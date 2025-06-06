Пять БПЛА сбито в Калужской области

Обломки упали на дорогу

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Обломки одного из пяти сбитых над Калужской областью беспилотников упали на автодорогу, никто не получил серьезных травм, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня ночью силами ПВО на границе города Обнинска и Боровского района были уничтожены 5 БПЛА. Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным, незначительно повреждены 4 автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.