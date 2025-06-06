Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне сохраняющихся опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины и ухудшения внешней конъюнктуры; инвесторы ожидают итогов пятничного заседания ЦБ РФ по монетарной политике. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,1%, лидерами снижения выступают акции ОК "Русал" (-1,1%), выросли бумаги ПАО "Полюс" (+0,6%),

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2854,90 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 июня, составляет 79,1272 руб. (+62,47 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "ММК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недовольство тем, как развивается ситуация на Украине, но отметил, что надеется на успешное урегулирование конфликта.

Трамп заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попытался уговорить собеседника не отвечать на недавние украинские удары по российским аэродромам. Однако Путин предупредил его, что РФ ответит на эти удары.

Трамп также заявил, что если в США поймут, что сделки по украинскому урегулированию добиться не получается, то Вашингтон может ввести жесткие меры как в отношении России, так и в отношении Украины.

"Когда я пойму, что это не закончится, (...) мы будем очень жесткими. И это может коснуться обеих стран, если честно", - заявил он в четверг в Белом доме на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Сам Мерц в четверг заявил, что рассчитывает обсудить с президентом США активизацию давления на Россию с тем, чтобы добиться урегулирования на Украине. "Америка снова находится в важном положении в том, чтобы сделать что-то, чтобы положить конец этой войне. Давайте поговорим, что мы можем сделать вместе", - сказал Мерц во время общения с Трампом.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, рынок акций РФ консолидируется, поскольку инвесторы делают ставки на итоги пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков считает, что ставка будет сохранена на уровне 21%, по крайней мере до следующего заседания. Тем не менее, некоторая часть экспертов допускает возможность снижения ставки до 20% или даже до 19% годовых, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике, границы которого сузились до 2700-2950 пунктов. Определить направление нового тренда все еще затруднительно. Чтобы быть более уверенным, индексу нужно либо подняться выше 3050 пунктов, либо опуститься ниже 2600 пунктов, считает Калачев.

Индексы акций в США накануне снизились на 0,3-0,8% по итогам волатильной сессии на негативных данных с рынка труда и слабых квартальных отчетностях ряда компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс. - до 247 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с начала октября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 235 тыс., по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился в 2,2 раза относительно предыдущего месяца - до $61,6 млрд, по данным министерства торговли. Это самый низкий объем с августа 2023 года. Эксперты в среднем ожидали уменьшения дефицита до $94 млрд.

Производительность труда в США в первом квартале снизилась на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев, в то время как стоимость рабочей силы увеличилась на 6,6%, по окончательным данным Минтруда. Предварительно сообщалось об уменьшении первого показателя на 0,8% и повышении второго на 5,7%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение производительности труда на 0,7% и увеличение стоимости рабочей силы на 5,7%.

В Азии утром в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно просели.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $65,19 за баррель (-0,2%), июльская цена фьючерса на WTI - $63,2 за баррель (-0,3%).

В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщили китайские государственные СМИ.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Трампом в четверг заявил, что Вашингтону следует снять введенные против Китая ограничительные меры в торговле и других сферах, сообщило агентство Bloomberg.

"Си Цзиньпин сказал Трампу, что США должны убрать "негативные" меры, введенные в отношении Китая", - говорится в сообщении.

"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами. По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.