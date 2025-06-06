Генпрокурор РФ поручил поднять вопрос о состоянии военных городков на правкомиссии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с состоянием ветхого жилья в военных городках требует незамедлительного реагирования, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Ветхие конструкции, полуразрушенные коммуникации, антисанитарные условия, в которых вынуждены проживать семьи защитников отечества, требуют незамедлительного осторожно реагирования", - сказал глава надзорного ведомства в ходе личного приема граждан в Чите.

К нему обратилась жительница общежития в военном городке, которая рассказала об условиях своего проживания.

"Очевидно, что в ряде случаев Минобороны не желает признавать дома аварийными, чтобы переложить ответственность на муниципалитеты", - сказал Краснов.

Он поручил военным прокурорам проверить реализацию мероприятий по содержанию жилья в военных городках.

"В ближайшее время по соберется правкомиссия (по развитию жилищного строительства), доложите о результатах (проверок)", - пообещал Краснов.