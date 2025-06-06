Кабмин и "Росатом" изучат вопрос льготного кредита на постройку плавучих энергоблоков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с ЦБ РФ и ГК "Росатом" до 2 октября представят предложения по вопросу предоставления льготного (по ставке не более 3-5%) долгосрочного кредита сроком на 25 лет для сооружения восьми атомных плавучих энергоблоков для зарубежного рынка и четырех аналогичных блоков для России.

Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам прошедшей в апреле стратегической сессии по развитию электроэнергетики.

Первой в мире плавучей атомной электростанцией стала ПАТЭС "Академик Ломоносов" в Певеке (запуск состоялся в 2020 году). В настоящий момент "Росатом" реализует первый серийный проект – строительство четырех плавэнергоблоков для Баимской рудной зоны.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что ряд стран проявляют интерес к проектам плавучих АЭС, что подвигает госкорпорацию к необходимости сделать два типа плавучих атомных станций – в северном и южном варианте.