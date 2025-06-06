Поиск

Кабмин и "Росатом" изучат вопрос льготного кредита на постройку плавучих энергоблоков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с ЦБ РФ и ГК "Росатом" до 2 октября представят предложения по вопросу предоставления льготного (по ставке не более 3-5%) долгосрочного кредита сроком на 25 лет для сооружения восьми атомных плавучих энергоблоков для зарубежного рынка и четырех аналогичных блоков для России.

Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам прошедшей в апреле стратегической сессии по развитию электроэнергетики.

Первой в мире плавучей атомной электростанцией стала ПАТЭС "Академик Ломоносов" в Певеке (запуск состоялся в 2020 году). В настоящий момент "Росатом" реализует первый серийный проект – строительство четырех плавэнергоблоков для Баимской рудной зоны.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что ряд стран проявляют интерес к проектам плавучих АЭС, что подвигает госкорпорацию к необходимости сделать два типа плавучих атомных станций – в северном и южном варианте.

Правительство РФ Росатом Минфин Минэкономразвития Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Осуждены четверо членов банды Басаева-Хаттаба

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 174 дронов и трех ракет ВСУ

Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву

Что произошло за день: четверг, 5 июня

Первый вице-спикер Думы Жуков отметил, что ИИ использовали при верстке бюджета РФ

В отношении редактора URA.RU Аллаярова возбудили дело о даче взятки

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2287 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6497 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });