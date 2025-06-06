В России ввели правила соглашений компаний и надзорных органов об устранении нарушений

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство установило правила заключения коммерческими и государственными организациями соглашений с надзорными органами об устранении выявленных нарушений; на подачу ходатайства о заключении такого соглашения отводится 10 рабочих дней со дня выдачи предписания.

Издано соответствующее постановление правительства, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Этот документ разработан в связи с принятым в конце 2024 года законом, предусмотревшим возможность заключения организациями с контрольными органами соглашений об устранении выявленных нарушений. Согласно закону, с момента заключения соглашения приостанавливается действие предписания на этот счет. В случае выполнения условий соглашения организация не привлекается к ответственности.

Согласно постановлению № 829 от 31 мая 2025 года, ходатайствовать о заключении соглашения, в частности, смогут госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также градообразующие и стратегические предприятия, организации оборонно-промышленного комплекса, предприятия в сфере ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства и по производству лекарственных средств. Рассматривать ходатайства будут только по тем видам надзора, где контролируемыми лицами являются преимущественно организации, имеющие стратегическое или высокое социально-экономическое значение, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Механизм соглашений позволит не допускать ситуаций, когда административная ответственность за выявленное нарушение может повлечь остановку производства, сокращение сотрудников, уменьшение выпуска социально значимой продукции. Контрольные органы должны идти навстречу организациям, выстраивать с ними партнерские отношения. Особенно если устранение нарушений требует значительных финансовых и временных затрат, выделения дополнительных бюджетных средств", - сообщил журналистам Григоренко.

Для заключения соглашения организациям потребуется разработать проект программы устранения нарушений и предоставить документы, подтверждающие необходимость значительных временных, материальных затрат и капитальных вложений для их устранения. Сделать это необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения предписания. Ходатайствовать можно по нарушениям, выявленным с 1 июня 2025 года.

На изучение ходатайства у надзорного органа будет 15 рабочих дней. Его рассматривать не будут, если организация воспользовалась правом на досудебное обжалование предписания, либо необходимо незамедлительное принятие мер по пресечению причинения вреда окружающей среде, по устранению последствий причинения такого вреда. Например, если речь идет о коррозии или частичном разрушении опор линий электропередачи, что может привести к обрушению, обрыву линий и как следствие к массовым отключениям электроэнергии, уточнили в аппарате вице-премьера.

В случае отказа в удовлетворении ходатайства организация сможет в течение 10 рабочих дней направить повторное с указанием дополнительных доводов.

В случае заключения соглашения срок его исполнения не может превышать трех лет. Подписанное соглашение направляется в прокуратуру и вступает в силу со дня его согласования ей.

Также постановление правительства предусматривает право на досрочное расторжение соглашения, например в случае неисполнения его условий организацией или признания ее банкротом.