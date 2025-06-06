В Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ-2025 проходит без серьезных сбоев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году проходит на высоком уровне и без серьезных сбоев, которые могли бы привести к отмене экзамена или его переносу, сообщил глава Рособранадзора Анзор Музаев.

"Экзамен пока проходит в штатном режиме без каких-то серьезных сбоев, утечек и нарушений прав выпускников", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.

По его словам, на платформу обратной связи поступило 58 обращений, из них 52 связаны "с комфортностью проведения экзамена (...) - водой, проносом перекусов, качеством работы медицинских комнат".

Музаев сообщил, что также в каждом пункте приема экзамена родители-наблюдатели заполняли ведомости и отправляли свои обращения. Таким образом выявлено "не более 50 серьезных моментов, которые связаны с качеством условий проведения экзаменов".

Рособрнадзор также выявил не менее 55 случаев публикаций контрольных измерительных материалов в интернете, отметил Музаев. По его словам, работы учеников, которые опубликовали материалы ЕГЭ, будут аннулированы.

Он подчеркнул, что с 2013 года в России не было утечек материалов ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 4 июля, в том числе установлены дополнительные дни для пересдачи одного из сдаваемых учебных предметов - 3 и 4 июля. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 712 тыс. человек, в том числе более 637 тыс. выпускников текущего года.