Количество участников ЕГЭ-2025 по профильной математике выросло более чем на 10%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рост количества потенциальных абитуриентов инженерных и IT-специальностей составил почти 18 тыс. человек по сравнению с прошлым годом согласно результатам ЕГЭ-2025, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В этом году на 30 тыс. выпускников больше пришло на сдачу профильной математики. Мы впервые с 2018 года преодолели порог в 300 тыс. ребят, которые сдают профильную математику. С 2018 года до прошлого года количество выбирающих профильную математику снижалось, и вот в этом году практически более чем на 10% увеличение количества участников", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.

Согласно данным из его презентации, средний балл на ЕГЭ по профильной математике составил 62,05, что примерно на уровне прошлого года. Также более 60% участников получили результат выше 60 баллов.

Средний балл ЕГЭ по базовой математике составил 4,08, как и в прошлом году. Почти 36% участников получили пятерки, что выше показателя прошлого года, отмечается в презентации.

История

Музаев отметил рост числа участников экзамена по истории. "Значительное увеличение количества участников экзамена, на 9 тыс. (...) это 83 тыс. в этом году (...) Количество выпускников, сдавших более чем на 60 баллов, увеличилось на 4,5 тыс. Это тоже большой шаг вперед", - сказал он.

Согласно представленным данным, средний тестовый балл участников основного периода ЕГЭ 2025 года по истории составил 55,85, (в 2024 году - 55,4), 154 участника набрали максимальные 100 баллов.

Литература

По литературе в свою очередь, количество участников уменьшилось, - их было более 37 тыс. человек (в 2024 году - 42,5 тыс. человек). Средний тестовый балл составил 61,91, что примерно соответствует аналогичному показателю прошлого года (61,67). На 2% возросло количество участников с результатами в диапазоне 61-80 баллов. 1 418 участников набрали максимальные 100 баллов.

"У нас уменьшилось количество участников по литературе, но хочу сказать, что у нас еще впереди резервные дни. (...) При этом средние баллы по литературе у нас сохранились", - уточнил Музаев.

Химия

Он добавил, что ЕГЭ по химии сдали на 6 тыс. человек больше, чем в 2024 году, это является показателем интереса к естественно-научным предметам.

"Мы видим столь долгожданные цифры по прошлым годам. У нас увеличение на 6 тыс. человек - количество участников по химии. Для естественно-научных предметов - это очень большой рост. (...) У нас увеличился средний бал, и у нас увеличилось на 4,5 тыс. количество выпускников, имеющих более 60 баллов", - заявил Музаев.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 4 июля, в том числе установлены дополнительные дни для пересдачи одного из сдаваемых учебных предметов - 3 и 4 июля. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 712 тыс. человек, в том числе более 637 тыс. выпускников текущего года.