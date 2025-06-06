Минобрнауки установило квоты на стипендии президента и кабмина для студентов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ установило квоты на стипендии президента и правительства РФ для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для конкурсных групп на 2025-2026 учебный год.

Приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Согласно приказу, квота на стипендию президента по конкурсной группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" установлена в 1 130 стипендий, по "Здравоохранению и медицинским наукам" - в 535 стипендий, по "Наукам об обществе" - в 712, по "Математике и естественной науке" - в 243, по "Сельскому хозяйству, технологиям и техническим наукам" - в 124, по "Образованию и педагогическим наукам" - в 237, по "Гуманитарным наукам" - 142, по "Искусству и культуре" - в семь.

Кроме того, 1 711 квот выделено для стипендий правительства по "Инженерному делу, технологиям и техническим наукам", 1 406 квот - по "Науке об обществе", 752 - по "Здравоохранению и медицинским науками".