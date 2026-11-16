Росздравнадзор заявил о запасах лекарств от эпилепсии в количестве 3 млн упаковок

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В России запас лекарственных препаратов с действующим веществом "Вальпроевая кислота", которые применяются при эпилепсии, составляет более 3 млн упаковок, сообщает пресс-служба Росздравнадзора в понедельник.

"По данным Федеральной государственной информационной системы "Мониторинг движения лекарственных препаратов", остатки лекарств с международным непатентованным наименованием (МНН) "Вальпроевая кислота" составляют более 3 млн упаковок", - говорится в сообщении.

Ранее в газете "Коммерсант" со ссылкой на врачей и пациентов сообщалось, что в России образовался дефицит препаратов из линейки "Депакин" от французской компании Sanofi, применяемых при эпилепсии.

В Росздравнадзоре отметили, что в настоящее время на российском рынке в гражданском обороте находятся 12 торговых наименований лекарственных препаратов с МНН "Вальпроевая кислота" российского и зарубежного производства.

В общей сложности за 11,5 месяцев 2026 года в гражданский оборот было введено около 6 млн упаковок лекарства, что превышает количество введенных препаратов за весь 2025 год (4,7 млн упаковок).

Кроме того, 10 и 12 ноября текущего года в гражданский оборот были введены партии лекарства "Депакин Хроносфера". В ближайшие дни начнется разгрузка препарата в регионы страны.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения совместно с Минздравом России ведут постоянный мониторинг лекарственного обеспечения населения в регионах страны", - добавили в пресс-службе.